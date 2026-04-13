Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde 14 Nisan Salı ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Mücadeleler Tabii Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

La Liga'da Vedat Muriç fırtınası
La Liga'da Vedat Muriç fırtınası
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı ve yayın ekranı (TSİ) şöyle:

14 Nisan Salı:

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0) - TABİİ SPOR

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2) - TABİİ SPOR 1

15 Nisan Çarşamba:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0) - TABİİ SPOR 1

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1) - TABİİ SPOR