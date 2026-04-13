Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Güney Kıbrıs'ta bayrak yakma ve yeşil hatta taşkınlıkta bulunma olaylarında artış olmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti ve bunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) makamları tarafından açıkça kınanması gerektiğini kaydetti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ta yükselen milliyetçiliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, Rum Yönetimi'nin gerekli önlemleri almasını istedi.

Rum tarafındaki faşist parti ELAM ve kilisenin Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğini reddeden davranışları karşısında kararlı bir tutum sergilenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden İzcan, barış düşmanları karşısında birlik içinde mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın iki toplumu yakınlaştıracak politikalara ihtiyaç duyduğunu da belirten İzcan, faşist ve milliyetçi tavırları şiddetle kınadı.