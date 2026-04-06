Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Antalya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Uluslararası Runtalya yarı maratonu yapıldı.

Antalya’nın en büyük maratonu olan Runtalya yarı maratonuna 82 ülkeden 10 binden fazla atlet katıldı. Antalya’da bu yıl 21.cisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Yarı Maratonunu 10 ve 15 Km ile TeamRun kategorilerinde gerçekleştirildi. Antalya’da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonuna ülkemizin başarılı atletleri Hakan Tazegül ile Necat Çapun’da katılarak önemli başarılar elde etti.

ULUSLARARASI GENEL KLASMAN ÜÇÜNCÜSÜ TAZEGÜL

Antalya’da düzenlenen 21. Uluslararası Runtalya yarı Maratonu’nda yarışan ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, iddialı bir şekilde katıldığı Runtalya yarı maratonunda önemli dereceler elde etti. Runtalya yarı maratonda sporcular 10 Kilometrelik yarı maratonda koşarak atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Antalya’da düzenlenen 21. Uluslararası Runtalya yarı maratonunda ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 10 Kilometrelik genel klasmanda Türkiye genelinde üçüncü olurken, Runtalya yarı maratonunda Uluslararası genel klasmanda da üçüncü olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etti.

GENEL KLASMAN

Antalya’da düzenlenen 21. Uluslararası Runtalya Yarı Maratonunu (10 Km) toplamda 1478 atletin bitirdiği yarışı Yusuf Emre Akkuş birinci, Mustafa Bakır ikinci, Hakan Tazegül (KKTC) üçüncü olarak tamamladı.

45-49 YAŞ NECAT ÇAPUN BİRİNCİ

Antalya’da düzenlenen 21. Uluslararası Runtalya yarı Maratonu’nda yarışan ülkemiz atletlerimizden Necat Çapun, iddialı bir şekilde katıldığı Runtalya yarı maratonunda önemli derece elde etti. Antalya’da düzenlenen 21. Uluslararası Runtalya yarı maratonunda Ülkemizi temsil eden Necat Çapun 45-49 yaş gurubunda yarışı 1 saat 16 dakika 44 saniyelik derecesiyle Türkiye genelinde 1.ci olurken, Runtalya yarı maratonunda Uluslararası genel klasmanda ise sekizinci oldu.