KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen atletizm eleme yarışları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan ilkokul eleme yarışlarının ardından ortaokul eleme yarışları Atatürk Stadı’nda başladı. İki gün sürecek olan yarışların ilk gününde yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, yıldız kızlarda Muharrem Döveç Ortaokulu takım sıralamasında ilk basamakta yer aldı.

Erkeklerde 21, kızlarda 29 okulun katıldığı eleme yarışlarının ilk gününde takım sıralamalarında ilk 8 içerisinde yer alan okullar şöyle:

Yıldız Erkekler

1. Şht. Turgut Ortaokulu - 236 Puan

2. Türk Maarif Koleji - 215 Puan

3. Lapta Yavuzlar Lisesi - 200 Puan

4. Güzelyurt Türk Maarif Koleji - 195 Puan

5. Mehmetçik Ortaokulu - 193 Puan

6. Muharrem Döveç Ortaokulu - 189 Puan

7. Şht. Zekâ Çorba Ortaokulu - 181 Puan

8. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 176 Puan

Yıldız Kızlar

1. Muharrem Döveç Ortaokulu - 266 Puan

2. Levent Kolej - 259 Puan

3. Necat British College (Lefkoşa) - 258 Puan

4. Necat British College (Alsancak) - 258 Puan

5. Lapta Yavuzlar Lisesi - 256 Puan

6. Şht. Turgut Ortaokulu - 256 Puan

7. Girne Amerikan Koleji - 221 Puan

8. Erenköy Lisesi - 220 Puan