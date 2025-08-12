Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi’nin düzenlediği “Fikri Arkıner Anı Futbol Turnuvası” Canbulat Stadı’nda gerçekleştirildi.

2013-2014-2015-2017 gruplarından 9 takımdan 600 dolayında çocuk futbolcu, sıcak havaya rağmen sabahtan akşama kadar ter döktü.

Turnuvaya, MTG Akademi yanı sıra Çetinkaya, 1461 İskele Trabzonspor, Cihangir, Karpaz Futbol Akademisi, Yeniboğaziçi, Perre Futbol Okulu ve Mormenekşe takımları katıldı. Akademiden turnuvayla ilgili yapılan açıklamada “Mağusa Türk Gücü Akademi olarak değerlerimizi yaşatmaya ve sahip çıkmaya devam ederken, ülke futbolu için çocuklarımıza özgürce futbol oynayabilecekleri ortamlar yaratmaya devam edeceğiz” denildi.