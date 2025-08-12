Tarsan Çiftlik sponsorluğunda, bu yıl 5.si gerçekleştirilen Air Badminton Şenliği 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 18.00 da Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Badminton Federasyonu’nda düzenlendi.

Turnuvaya Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı ile Türkiye Badminton Federasyonu Disiplin kurulu başkanı Gamze Kurban'da yerinde takip etti. Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in açılış konuşmasının ardından Tarsan Temsilcisi Ali Kaya'ya ve Türkiye Badminton Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı'ya plaket takdim edildi. Plaket takdiminden sonra minik sporculara özel olarak hazırlanan eğlenceli oyunlarla minik sporcular hem eğlenip hem de Badminton sporuyla tanışmanın mutluluğunu yaşadılar.

Ardından 3'erli takımlar Yıldızlar ve Gençler kız ve erkekler ayrı ayrı oynanan maçlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen maçlar sonucunda Genç Erkeklerde Hazan-Hüseyin-Seymen üçlüsü, Genç Kadınlarda Nehir-Zarif-İncinaz üçlüsü,

Yıldız Erkeklerde Galip-Rüzgar-Era üçlüsü ve Yıldız Kadınlarda Ayşe-Derya-Vasfiye üçlüsü birinci olmayı başardı.