KKTC Atletizm Federasyonu’nun Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları başladı. Elemelerde ilk olarak Mağusa bölgesi okulları finallere kalabilmek için yarışıyor.

Mağusa A bölgesinde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu kız ve erkek takımları, Mağusa B bölgesinde ise Şehit Hüseyin Akil İlkokulu kız ve erkek takımları ilk günü takım sıralamasında birinci olarak tamamladı. Yarın yapılacak son gün yarışları ile Mağusa bölgesi elemeleri tamamlanmış olacak. İlk günün ardından oluşan takım sıralamaları şöyle:

Mağusa A Bölgesi Küçük Erkek

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 115 Puan

2. Mormenekşe İlkokulu 86 Puan

3. Şht. Salih Terzi İlkokulu 81 Puan

4. Mustafa Kemal İlkokulu 77 Puan

5. Yeniboğaziçi İlkokulu 72 Puan

6. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 54 Puan

7. Şht. İlker Karter İlkokulu 51 Puan

Mağusa A Bölgesi Küçük Kız

1. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (İskele) 148 Puan

2. Şht. İlker Karter İlkokulu 125 Puan

3. Mormenekşe İlkokulu 108 Puan

4. Mustafa Kemal İlkokulu 99 Puan

5. Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 84 Puan

6. Yeniboğaziçi İlkokulu 60 Puan

Mağusa B Bölgesi Küçük Erkek

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 103 Puan

2. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 102 Puan

3. Alasya İlkokulu 99 Puan

4. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 95 Puan

5. Alaniçi İlkokulu 93 Puan

6. Gazi - Canbulat İlkokulu 81 Puan

7. Neo Kids Mektebim İlkokulu 76 Puan

8. Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 76 Puan

9. Polatpaşa İlkokulu 66 Puan

10. Tmv&Samtay Suna Ata Atun İlköğretim Okulu 58 Puan

Mağusa B Bölgesi Küçük Kız

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 192 Puan

2. Alasya İlkokulu 142 Puan

3. Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 141 Puan

4. Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 138 Puan

5. Şht. Osman Ahmet İlkokulu 123 Puan

6. Neo Kids Mektebim İlkokulu 106 Puan

7. Polatpaşa İlkokulu 106 Puan

8. Gazi - Canbulat İlkokulu 96 Puan