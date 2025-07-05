Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Olağan Genel Kurulu KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Derneğin mevcut başkanı Necati Özsoy’un tek aday olarak girdiği genel kurulda, üyelerin güvenoyunu alan Özsoy güven tazeledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılan genel kurulda divan başkanlığına KTSYD Eski Başkanlarından Hasan Hastürer seçilirken, sekreterliklerine KTSYD Eski Başkanları Songuç Kürşad ve Ertan Birinci getirildi.

Genel Kurulda üyelere seslenen KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yoğun çalışarak geçirdikleri bir dönemi geride bıraktıklarını vurgularken, önümüzdeki dönemde de üyelerin desteğini alarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

FAALİYET VE MALİ RAPORLAR AKLANDI

Faaliyet raporunun KTSYD Başkanı Necati Özsoy tarafından okunmasının ve aklanmasının ardından, KTSYD Mali İşler Sekreteri Serkan Soyalan tarafından mali rapor okundu ve aklandı. Faaliyet ve mali raporun aklanmasının ardından yeni dönemde çalışacağı Yönetim Kurulu’nu açıklayan Necati Özsoy, oybirliği ile üyelerden yeni dönem için de görev aldı.

NECATİ ÖZSOY YENİ YÖNETİM KURULUNU AÇIKLADI

Başkan Necati Özsoy Genel Kurul’da yeni yönetimini de açıkladı. İsimler şöyle: Necati Özsoy, Hasan Küçük, Serkan Soyalan, Hüseyin Köprülü, Nazım Burgul, Ahmet Özsoy, Hüseyin Evliya, Ahmet Özyaşar, Ali Yöney, Uğur Kaptanoğlu, Necati Külahlılar

KTSYD-KTFF SÜRECİ ELE ALINDI

Genel Kurul’da dilek ve temenniler bölümünde KTSYD ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasında yaşanan olumsuz süreç de ele alındı. Yaşanan süreçle ilgili Genel Kurulu bilgilendiren KTSYD Başkanı Necati Özsoy, 1983 yılından beridir oynanan KTSYD Kupası’nın KTFF tarafından iptal edildiğini, KTFF tarafından yapılan açıklama ile öğrendiklerini, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun sonrasında yaptığı açıklama ile bu iptalin gerekçesini de öğrendiklerini söyledi.

“GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ”

Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla futbol müsabakalarını takip edecek olan spor yazarlarının akreditelerinin de Futbol Federasyonu tarafından yapılacağının açıklandığını söyleyen Özsoy, KTFF ile yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak adına KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile her zaman görüşmeye açık olduklarını vurguladı. Üyelerin de söz alıp konuşmalarını yaptığı ve öneriler sunduğu Genel Kurul’da, eski başkanların da içinde yer alacağı bir komite kurularak, KTFF ile görüşmelerin başlatılması yönünde fikir birliğine varıldı.