KKTC’li badminton sporcusu Güney Serinyürek, 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenecek 13th Li-Ning Zagreb Youth Open 2026’da Türkiye Milli Takımı adına mücadele edecek.

Badminton kariyerinde KKTC, Türkiye ve Avrupa organizasyonlarında çeşitli başarılara imza atan Güney Serinyürek, yeni bir uluslararası sınav için Zagreb’e gitti.

Farklı ülkelerden sporcuların katılacağı 13th Li-Ning Zagreb Youth Open 2026, 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Güney Serinyürek, turnuvada Türkiye Milli Takımı adına korta çıkarken, organizasyonda antrenörü Nevzad Denerel ile birlikte mücadele edecek.