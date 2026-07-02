Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yüzme kursları başladı. KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda lisanslı eğitmenlerin katkısı ile gerçekleşen yüzme kursu sabah saat 09.00’da başladı. Haftada 2 gün olmak üzere toplamda 16 derste gerçekleşecek yüzme kursu Ağustos ayı sonunda sona erecek ve kursu tamamlayanlara sertifikaları verilecek.

İlk gün KTSYD Fikret Ünlü Havuzunda kursiyerler ve aileleri güzel bir heyecan yaşadı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve önceki başkanlardan Bülent Kılıçoğlu’nun da hazır bulunduğu yüzme kurslarının ilk gününde çocuklar yüzme seviyelerine göre gruplara ayrılıp kursa başladılar.

Yüzme kurs sorumlusu Ahmet Özsoy kursiyerlere ve ailelere yaptığı konuşmada kurs süresi boyunca çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy tüm kursiyerlere başarılar diledi.