Başbakan Ünal Üstel, Fransa’da düzenlenen uluslararası atletizm organizasyonuna katılan milli atlet Ada Kafa’yı kabul etti.

Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık'ta yer alan kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş ve Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon hazır bulundu.

Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Fransa’da düzenlenen "Meeting International d’Athlétisme de Troyes Aube" organizasyonunda 800 metrede mücadele eden milli atlet Ada Kafa’nın, uluslararası platformlarda ülkeyi başarıyla temsil etmesinden büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Üstel, “Sayın Ada, ülkemizi uluslararası platformlarda adıyla, sanıyla temsil ettiğin için seninle gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. En büyük temennimiz, seni bu tür organizasyonlarda çok daha sık görmek ve başarılarının artarak devam etmesidir.” dedi.

Spor ambargoları nedeniyle KKTC’li gençlerin birçok uluslararası organizasyonda haksız engellerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği sayesinde bu mağduriyetlerin önemli ölçüde aşıldığını ifade etti.

Üstel, “Sen hem KKTC'yi hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni en güzel şekilde temsil ediyorsun. Bu nedenle seninle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin tüm baskı ve ambargolara rağmen ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizim için büyük bir gurur ve onurdur.” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak spora ve gençlere verdikleri desteği sürdürdüklerini belirten Üstel, göreve geldiklerinde 20 milyon TL olan spor bütçesini bugün 1 milyar TL seviyesine çıkardıklarına işaret etti.

Üstel, “Bu sayede gençlerimiz çok daha modern tesislerde, çok daha iyi şartlarda spor yapma imkânına kavuştu. Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi artırarak sürdürecek, gençlerimizin uluslararası arenada daha fazla yarışmasını, daha büyük başarılara imza atmasını ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmasını sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

-Maydon

Milli atlet Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon da, Başbakan Ünal Üstel ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer’e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yoğun bir yarış takvimi içerisinde olduklarını belirten Maydon, Balkan Şampiyonası’na katılacaklarını ve oradan altın madalyayla döneceklerine inandıklarını kaydetti.

Ardından Türkiye Milli Takımı adına, ay-yıldızlı bayrak altında Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceklerini dile getiren Maydon, daha sonra Amerika’da düzenlenecek dünya organizasyonunda da ülkeyi ve sporu en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başarılı atlet Ada Kafa, 4 Temmuz'da Slovenya'da düzenlenecek U18 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına mücadele edecek.