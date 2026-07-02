KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği sportif faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürürken sosyal etkinliklere de büyük önem vererek çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Mağusa Spor Akademisi Derneği futbolda Kadın Futbol Takımı, Voleybolda U13 Kızlar, U17 Kızlar, U19 Kızlar, Kadınlar takımlarına daha iyi imkanlar sağlamak, düzenli bir şekilde gelir getirici faaliyetlerle birlikte, maddi kaynak yaratmak için dördüncü kez piyango bileti satışı gerçekleştirdi.

YAPI SÜRDÜREBİLİR OLMALI

Sportif faaliyetlerin düzenli ve daha verimli bir şekilde yapılması, oluşturulacak yapının sürdürülebilir olabilmesi için KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği yönetimi tarafından destek ve katkı amaçlı satışa sunduğu piyango biletleri çekişli gerçekleşti. 25 Haziran 2026 tarihinde KKTC Devlet Piyangosu en büyük ikramiyesinin son üç rakımına göre kazanan numara belirlendi. Dördüncü kez düzenlenen piyango bileti talihlisi KKTC Devlet Piyangosu 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği çekilişte en büyük ikramiye olan “61382” nolu biletin son üç rakamı “382” nolu biletin sahibi oldu.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği tarafından dördüncü kez gerçekleştirilen piyangoyu kazanan talihli Özkıraç Lıftıng & Shıppıng LTD Direktörü Yıltan Özkıraç’a 5.000 TL nakit ödülü dernek başkanı Ahmet Ogan, tarafından verildi. KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, dördüncü kez düzenlemiş oldukları piyango bileti satışına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını, çok büyük özveri ile biletlerin satışının gerçekleştirilmesine yardımcı olan yönetimdeki tüm arkadaşlarına, antrenörlerine, üyelerine, ailelerimize, sponsor olan “Gateway Global Lojistik” direktörü Sadettin Demirel ve çalışanlarına, destek vererek katkı koyan “Spor Ailesi’ne”, İş İnsanlarına, Belediyelerimize ve tüm halkımıza dernek adına teşekkür etti.