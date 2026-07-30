Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) yeni görevlendirmeler yapıldı. Genel Sekreter Serkan Soyalan oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Necati Özsoy başkanlığındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Serkan Soyalan genel sekreter, Osman Dinler genel sekreter yardımcılığı, İbrahim Daloğlu ise sportif işler sorumluluğuna getirildi.

KTSYD Yönetim Kurulunda görev dağılımı şöyle: "Başkan: Necati Özsoy, Asbaşkan: Ahmet Özyaşar, Genel Sekreter: Serkan Soyalan, Genel Sekreter Yardımcısı: Osman Dinler, Dış İlişkiler Sekreteri: Hüseyin Köprülü, Eğitim Sorumlusu: Ahmet Özsoy, Mali İşler Sorumlusu: Hasan Küçük, Tesisler Sorumlusu: Necati Külahlılar, Sosyal İşler Sorumlusu: Ali Yöney, Üye Sorumlusu: Uğur Kaptanoğlu ve Sportif İşler Sorumlusu: İbrahim Daloğlu"