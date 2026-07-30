Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, yeni güven arttırıcı önlemler için adım atılması halinde 5+1'in düzenlenebileceğini söyledi.

Kıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in programına katılan Taçoy, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyareti ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Guteres'in görev süresinin 2026 sonunda tamamlanacağını anımsatan Taçoy, “(Guterres) Son bir deneme yapmak arzusunda olduğunu dillendirdi ve bu dillendirdiği son denemeyi de gelip burada açıklamak istedi.” dedi.

Guteres’in satır arası mesajlar verdiğini ifade eden Taçoy, Guterres'in "iki toplum arasında yeni güven yaratıcı önlemler hayata geçirilmesi yönünde adım atılması halinde 5+1’in (genişletilmiş toplantı) düzenlenebileceği ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın dört maddelik metodolojisinin de devreye sokulabileceği" mesajını verdiğini kaydetti.

Çok ciddi endişeler duyduğunu ifade eden Taçoy, Kıbrıs'ın etrafında yaşanan savaşların, hareketliliğin, siyasi istikrarsızlığın sonuçlarının Kıbrıs'a da sıçrayabileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Söz konusu bir durumun ancak Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tutumu yüzünden yaşanabileceğini ifade eden Taçoy, gerekçe olarak Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yaptığı askeri anlaşmaları gösterdi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Rum Kesimini de, ortak savunma projelerinin desteklenmesi için oluşturduğu Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) programına dahil ettiğini belirten Taçoy, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin imzaladığı Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi'nin (SOFA - Status of Forces Agreement) de farklı bir durum yarattığını kaydetti.