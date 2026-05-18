Kıbrıs Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), üyelerinden fazladan grev kesintisi yapıldığı gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulundu.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Polis Genel Müdürlüğü önünde basına açıklama yaptıktan sonra, Sendika Avukatı ile birlikte Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Karaoğulları, Polis Genel Müdürlüğü önündeki açıklamasında 30 Mart ile 6,7, ve 8 Nisan'da Hayat Pahalılığı ile ilgili yasada yapılmak istenilen değişikliğe karşı düzenlenen genel greve yaklaşık 2 bin 500 üyesinin katıldığını, söz konusu üyelerden yüzde 35-40 arası fazladan grev kesinti yapıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi'nin 4 saat 40 dakika kesinti yapılması için Maliye Bakanlığına talimat verirken, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü'nün tam gün (7 saat 30 dakika) kesinti yapılması yönünde talimat verdiğini belirten Karaoğulları, tam gün kesinti yapılması talebinin Eğitim Bakanının talimatıyla yapıldığını ileri sürdü.

Ahmet Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı'nın tavrını, "sendika üyelerini yıldırma maksatlı" bulduklarını kaydetti.

KTOEÖS Avukatı Öncel Polili ise, elinde yetki bulunduran kişilerin, söz konusu yetkileri "canları çektiği gibi kullanmamaları gerektiğini" ifade etti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğünün, daha eski grevlerde de grev süresi kadar değil de tam gün kesinti yapılması için talimat verdiğini kaydeden Polli, ortada örnek bir dava bulunmasına rağmen, söz konusu kurum müdürlerinin kendi canlarının istediği şekilde kesinti yapılması yönünde ısrarcı davrandığını, bu neden dolayı ilgili müdürler hakkında kamu görevini kötüye kullanma suçundan şikayette bulunacaklarını kaydetti.