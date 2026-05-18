KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak geçerek, Limasol’da annesiyle yaşayan iki yaşındaki çocuğunu kaçırdıktan sonra yeniden KKTC’ye dönen ve Gazimağusa’da tutuklanan baba sonrası, küçük çocuğun devlet korumasına alındığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, kamuoyunun gündemine gelen Halit E.O. ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hasipoğlu, Limasol’da yaşanan olayın ardından sürecin bakanlık tarafından büyük hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla yakından takip edildiğini belirtti.

“Mahkeme emri doğrultusunda koruma altına alındı”

Hasipoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda, çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli tüm adımların ivedilikle atıldığını ve mahkeme emri doğrultusunda küçük Halit’in koruma altına alındığını açıkladı.

Bakan Hasipoğlu, küçük çocuğun şu anda devlet güvencesi altında bulunduğunu, sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve fiziksel ile psikolojik iyilik halinin korunması için uzman ekiplerin süreci titizlikle yürüttüğünü kaydetti.

Açıklamasında çocukların güvenliğinin ve geleceğinin en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, her çocuğun güvenli bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için sosyal devlet anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.