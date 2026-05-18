Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilmesinin, hükümetin Türkiye’nin desteğiyle son dört yılda yürüttüğü aktif, kararlı ve vizyoner dış politikanın sonucu olduğunu belirtti.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’nin tüm engelleme girişimlerine rağmen zirvede temsil edilmesinin, kardeş devletlerin KKTC’ye yönelik samimi yaklaşımının da göstergesi olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaların gelecek dönemde de sürdürüleceğini belirten Üstel, kardeş ülkelerin desteğiyle hak edilen hedeflere ulaşılacağını ve halkın tüm kesimlerine yeni fırsatlar sunulacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Üstel, KKTC ile Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesinin bölgede barış, istikrar ve refaha katkı sağlayacağını ifade etti.

KKTC’nin stratejik konumu, devlet yapısı, ekonomik potansiyeli ve kurumlarıyla görmezden gelinebilecek ya da dışlanabilecek bir devlet olmadığının altını çizen Başkan Üstel, şunları kaydetti:

“KKTC; Doğu Akdeniz’de barışın, enerji güvenliğinin, istikrarın ve Mavi Vatan’ın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye ile birlikte ortaya koyduğumuz milli vizyon; denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığının yanı sıra bölgede adil paylaşımı, karşılıklı iş birliğini ve kalıcı istikrarı esas almaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın güçlenmesi ve KKTC’nin bu yapı içerisinde giderek daha görünür hale gelmesi, tüm Türk dünyasının ortak yararınadır.

Bu birliktelik, bölgemizi kendi nüfuz alanına çevirmek isteyenlere verilecek en güçlü cevaptır. İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekseni; Türkiye’yi Balkanlar’dan Ege’ye, Doğu Akdeniz’den Orta Doğu ve Kafkaslar’a kadar kuşatmayı, Kıbrıs’tan dışlamayı ne kadar hayal ederse etsin, bunu asla başaramayacaktır.”

Kıbrıs’ta kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözümün tek yolunun KKTC’nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi ile iki devletin iş birliği temelinde yan yana yaşaması olduğunu söyleyen Üstel, çatışma değil iş birliği, gerginlik değil adalet istediklerini ifade etti.

Başbakan Üstel, Mavi Vatan’daki haklardan, KKTC’nin egemen eşitliğinden ve Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki meşru çıkarlarından taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Hükümetin anavatan Türkiye ile uyum ve iş birliği içinde Türk devletleriyle ilişkileri gelecek dönemde de geliştirmeye devam edeceğini belirten Üstel, bakanların, bürokratların ve diplomatların TDT’nin tüm platformlarında KKTC’nin sesini daha güçlü duyuracağını ifade etti.

Üstel, “Bu vesileyle başta Anavatan Türkiye olmak üzere; zirveye katılan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın kardeş liderlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdikleri destekten dolayı halkımız ve hükümetimiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.