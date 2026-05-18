Kıbrıslı Türk sanatçı ve moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın “Mısmıl Muhabbet” adlı klibi bugün itibarıyla dijital platformlarda yayınlandı.

Luricina’da çekilen ve Kıbrıs Türk kültürünü, geleneklerini ve toplumsal yaşamını konu alan klip, özellikle 1970’li yılların Kıbrıs’ını müzik ve görsel anlatımla yeniden canlandırıyor.

-“Toplumun ortak hafızasına dokunan güçlü bir kültürel anlatı taşıyor”

Söz ve müziği Abdullah Öztoprak’a ait olan “Mısmıl Muhabbet”, ilk kez Luricina Panayırı’nda izleyiciyle buluştu.

Abdullah Öztoprak konuyla ilgili açıklamasında, yaklaşık üç yıl önce çalışmalarına başladıkları projede, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne taşıdığı kültürel kimliği, yaşam biçimini ve toplumsal değerlerini yansıtmayı hedeflediklerini belirterek, müzik ve videonun günümüzde son derece güçlü bir iletişim aracı haline geldiğini söyledi.

Öztoprak, projeyle Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini ve Kıbrıs’ın günlük konuşma dilini şarkı sözleri aracılığıyla dünyaya anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kıbrıslıların klipte kendilerinden, annelerinden ya da ninelerinden bir parça bulabileceğini dile getiren Öztoprak, çalışmanın toplumun ortak hafızasına dokunan güçlü bir kültürel anlatı taşıdığını kaydetti.

Klibin yönetmenliğini de üstlenen Abdullah Öztoprak, projede kullanılan geleneksel kıyafetlerin bir bölümünün el emeğiyle özel olarak üretildiğini, bir bölümünün ise 1970’li yıllara ait orijinal parçalardan oluştuğunu ifade etti.

-“1970’lerin Kıbrıs’ını en gerçekçi haliyle izleyiciye aktarmayı hedefledik”

Öztoprak, klipte kullanılan dekor ve sahne tasarımlarının da dönemin atmosferini yansıtacak şekilde hazırlandığını kaydederek, 1970’lerin Kıbrıs’ını en gerçekçi haliyle izleyiciye aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Mısmıl Muhabbet” klibinde dönemin geleneksel kıyafetleri, yemek kültürü, düğün adetleri ve sosyal yaşamına dair detaylara yer verildiğine işaret eden Öztoprak, çalışmanın yalnızca bir müzik projesi değil, aynı zamanda kültürel bir etnografik bellek çalışması niteliği taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının etnik kökenine, dini ve milli kimliğine sahip çıkarak, yıllar boyunca güçlü bir duruş sergilediğini vurgulayan Öztoprak, projeyle bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Klipte geçmiş dönem Kıbrıs Türk halkının üretken yaşam biçimini ve çocukluk döneminden itibaren aşılanan tasarruf alışkanlıklarını yansıtan sahnelere de yer verdiklerini belirten Öztoprak, klip finalinde ise Kıbrıs Türk düğün kültüründe iz bırakmış önemli isimlere ve geleneklere özel göndermelerde bulunulduğunu ifade etti.

“Mısmıl Muhabbet” şarkısı ve klibi, bugün Spotify, YouTube, Apple Music ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlandı.