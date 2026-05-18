Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, dayanışma, üretim, yerel kültür ve bölgesel kalkınmanın önemine vurgu yaparak, “Her bölgenin kendine has güzelliği bütünle birleşince bu memleket ilerler” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, Gaziköy Bidda-Badadez Festivali ile Geleneksel 7. Bağlıköy Eko Gün etkinliğine katılarak yurttaşlarla bir araya geldi.

Gaziköy’deki etkinlikte İncirli’ye milletvekilleri Devrim Barçın, Doğuş Derya ve Sami Özuslu ile Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Bağlıköy Eko Gün etkinliğinde ise milletvekili Salahi Şahiner ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya eşlik etti.

Festival etkinliklerinde konuşan İncirli, Gaziköy’de köy girişindeki tarihi su kemerlerine dikkat çekerek, bu yapıların Mesarya’nın suyla buluşmasının simgesi olduğunu ve bölgenin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in bölgenin susuz kalmaması adına önemli yatırımlar yaptığını belirten İncirli, iklim krizinin etkilerinin hissedildiği bu dönemde su yatırımlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin simgesi haline gelen “Bidda-Badadez” kültürüne de değinen İncirli, Gaziköylülerin kendi “bittasının” farklı olduğunu büyük bir sahiplenmeyle anlattığını belirterek, her bölgenin kendine özgü lezzeti ve kültürel kimliği bulunduğunu söyledi.

Farklılıkların korunarak yaşatılmasının toplumsal bütünlüğü güçlendirdiğini kaydeden İncirli, “Her bölgenin kendine has kimliği ve güzelliği vardır. Önemli olan bütün bu parçaların bir araya gelerek bu memleketi ileriye taşıyabilmesidir” ifadelerini kullandı.

İncirli, Kıbrıs Türk halkının geçmişte pek çok zorluğun üstesinden dayanışma içinde geldiğini belirterek, aynı birlik ruhuyla gelecekte de önemli başarılar elde edileceğine inandığını söyledi.

Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde toplumun mutluluğunu ve dayanışma ruhunu hissettiğini ifade eden İncirli, insanların yüzünün güldüğü ve geleceğe umutla baktığı günlere ulaşılacağına dair inancını dile getirdi.

İncirli konuşmasının sonunda, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen dernek, belediye çalışanları ve organizasyon komitesine teşekkür etti.