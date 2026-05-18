Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri, Antalya’da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılarak, yaptıkları robotları sergiledi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin Mini Sumo kategorisinde hazırladığı “Hakuho” adlı robot ile Hızlı Çizgi İzleyen kategorisindeki “Cezeri” adlı robot yarışmada yer aldı.

“Yeşil Vatan, Mavi Gelecek” temasıyla düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, önceki hafta Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğinde düzenlendi.

Yarışma; Çizgi İzleyen Temel Seviye, Su Üstü Robot, Tasarla-Çalıştır Temel Seviye, Tozkoparan Robot, Endüstriyel Robotik Kol, Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı, Labirent Ustası, Mini Sumo, Otonom Araç, RC Sabit Kanat Uçak, Serbest Proje, Su Altı Robot, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplama ve Siber Güvenlik olmak üzere 16 kategoride yapıldı.

Okuldan yapılan açıklamada, öğrencileri yarışmaya hazırlayan öğretmenlere teşekkür edildi; öğrenciler yarışmadaki emek ve çalışmalarından dolayı kutlandı.