Girne Belediyesi, Puma ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliğiyle hayata geçirilen KTFF Store, Girne Kordonboyu’nda hizmete sunuldu. KKTC Milli Futbol Takımı’nın Puma tarafından tasarlanan formaları ve çeşitli taraftar ürünlerinin satışa sunulduğu kiosk, ilk günden yoğun ilgi görüyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Puma adına Airtech Koordinatörü Hasan Çerkez Girne’de bir araya gelerek mağazayı yerinde inceledi.

SERTOĞLU: “KTFF STORE TİCARİ BİR ADIM DEĞİLDİR”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, yaptığı açıklamada, “Milli takım formalarımız en başından beridir Puma mağazalarında taraftarlarımızla buluşuyordu. Ancak bu durum bambaşka bir şey. Özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği böylesine kritik bir noktada oluşan KTFF Store bizim için bir ticari adım değil, aynı zamanda ülkemize olan bağlılığımızı ve gururumuzu yansıtan bir adımdır.” ifadelerini kullandı. Sertoğlu ayrıca bu konuda kendileriyle birlikte hareket eden ve yanlarında olan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ve belediye meclis üyelerine teşekkür ederken, bunun ülke futbolu adına önemli bir adım olduğunu işaret etti.

ŞENKUL: “KTFF STORE SADECE BİR MAĞAZA DEĞİL, ORTAK AİDİYETİMİZİN SEMBOLÜDÜR”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KTFF Store’un açılışına ilişkin yaptığı açıklamada “Girne Kordonboyu’nda değerlerimizi yansıtan bir alanın hayata geçirilmesi, sadece sportif bir gelişme değil, aynı zamanda toplumsal aidiyetimizi güçlendiren bir adımdır.” şeklinde konuştu.

KTFF, Puma ve Airtech işbirliğiyle hayata geçen bu güzel oluşuma Girne Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Şenkul, KKTC Milli Takımı'nın ürünlerinin hem halkımızla hem de Girne’yi ziyaret eden misafirlerle buluşması; “ülkemiz spor kültürünün gelişmesi açısından da önemli bir adım.” dedi. Şenkul, bu süreçte işbirliği ve samimiyetle ilerleyen KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’na ve Puma adına Airtech Koordinatörü Hasan Çerkez ile tüm emeği geçenlere teşekkür ederken, “KTFF Store’un kentimize ve ülke sporuna hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

ÇERKEZ: “KKTC MİLLİ TAKIM ÜRÜNLERİ BİR SPOR ÜRÜNÜNDEN İBARET DEĞİLDİR”

Puma adına konuşan Hasan Çerkez ise, “KTFF ile işbirliğimizin bir yansıması olarak bu mağazayı açmak bizim için gurur verici. KKTC Milli Takımı formaları sadece bir spor ürününden ibaret değil; aynı zamanda bir kimlik ve birlik sembolüdür. Bu bağlamda ülkemizin bayrağını taşıyan bu ürünlerin tüm platformlarda sergilenmesi bizim için önemli bir vizyondur.” şeklinde konuştu.

Modern tasarımı ve merkezi konumuyla dikkat çeken KTFF Store’da buluşma sonrasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Airtech Koordinatörü Hasan Çerkez, Girne Belediye Başkanı Şenkul’a üzerinde adının yazdığı KKTC Milli Takım forması hediye etti.

ÇERKEZ: “KKTC MİLLİ TAKIM ÜRÜNLERİ BİR SPOR ÜRÜNÜNDEN İBARET DEĞİLDİR”

Puma adına konuşan Hasan Çerkez ise, “KTFF ile işbirliğimizin bir yansıması olarak bu mağazayı açmak bizim için gurur verici. KKTC Milli Takımı formaları sadece bir spor ürününden ibaret değil; aynı zamanda bir kimlik ve birlik sembolüdür. Bu bağlamda ülkemizin bayrağını taşıyan bu ürünlerin tüm platformlarda sergilenmesi bizim için önemli bir vizyondur.” şeklinde konuştu.

Modern tasarımı ve merkezi konumuyla dikkat çeken KTFF Store’da buluşma sonrasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Airtech Koordinatörü Hasan Çerkez, Girne Belediye Başkanı Şenkul’a üzerinde adının yazdığı KKTC Milli Takım forması hediye etti.