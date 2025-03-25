Şirinevler, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy muhtarları, iş araçlarının kullandığı Dağaşan Caddesi ve bağlı yolların bugün trafiğe kapatılarak taş ocağı işletmecilerini protesto etmek amacıyla eylem yapılacağını duyurdu. Saat 10.00’da başlayacak eylemde, taş ocaklarının kapatılması talep edilecek.

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli, Kozanköy Muhtarı Serkan Alkanat, Akçiçek Muhtarı Ali Kinsiz ve Alemdağ Muhtarı Ömer Tabur imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren taş ocaklarının köylerde ciddi sıkıntılara neden olduğu ifade edildi.

Akçiçek’te 10 yılı aşkın zamandır taş ocağı işletmesi bulunduğu belirtilen açıklamada, bölgeye sadece bir işletme için izin verilmesine rağmen 10 yıl içinde bu sayının üçe ulaştığı, ayrıca bir firmaya daha izin verildiği duyumu aldıkları kaydedildi.

Özellikle son dönemde taş ocaklarının yoğun ve kontrolsüz şekilde patlatma yapması nedeniyle köylerin ve evlerin ciddi tehlike altında olduğu ifade edilen açıklamada, patlatmalar nedeniyle köylerdeki evlerde çatlaklar meydana geldiği, hem patlatmalar hem de kamyonların gidiş-gelişleri nedeniyle köylerin toza gömüldüğü belirtildi.

En önemli sıkıntılardan birinin kamyon sayısının artması ve yasak olmasına rağmen araçların köy içinden geçiş yapması olduğu kaydedilen açıklamada, köy yollarının çöktüğü, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tozdan kaynaklı rahatsızlıklarda artış görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, tozun, tarım arazilerine ve ağaçlara da zarar verdiği belirtildi.