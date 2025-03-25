Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Gemikonağı’nda lağım sularının çevreyi kirlettiğine dikkat çekerek, acil çözüm çağrısında bulundu.

Dernek’ten yapılan açıklamada, kendilerine gelen şikayetler üzerine bölgede bulunan Tüfekçi Siteleri’nde inceleme yaptıkları kaydedilerek, lağım sularının kontrolsüz bir şekilde dereye aktığı tespitinde bulundukları belirtildi. Bu durumun su kalitesinin yanında çevre estetiğini etkilediği ve koku yarattığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İncelemelerde, sitelerden dereye doğru uzanan plastik bir borunun varlığı tespit edildi. Ancak, çevreye yayılan sorunun tam olarak bu borudan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz netlik kazanmadı. Bu belirsizlik, çözüm için daha kapsamlı bir araştırmayı ve yetkililerin hızla müdahale etmesini gerektiriyor.”

Açıklamada, bu durumun Lefke Çevre Dairesi’nin dikkatine de sunulduğuna işaret edilerek, sorunun bir an önce çözülmesi ve benzer olayların yaşanmaması adına daha etkili denetimler yapılması talep edildi.