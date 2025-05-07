KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal etme suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan 49 yaşındaki Ewa Isabella Künzel

adlı Alman kadının duruşması önceki gün devam etti.

Güney'de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, Alman kadının, tutuklama sırasında el yazısının sahtelendiği iddiasıyla açtığı karşı davanın duruşmasının önceki gün de devam ettiğini yazdı.

Gazeteler, önceki günkü duruşmada, Alman kadının Larnaka Havaalanında tutuklandığı sırada görev yapan polislerden birinin dinlendiğini, polisin mahkemeye verdiği ifadede, sorgulamanın tamamen İngilizce yapıldığını ve Alman kadının da kendisine söylenenleri anladığını onayladığını söylediğini aktardı.

Gazete, bir sonraki duruşmanın bugün yapılacağını da belirtti.