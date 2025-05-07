Başörtüsü kriziyle gündemde olan İskele’deki Bekirpaşa Lisesi’nde bir süredir devam eden baskılar dün yeni bir boyut kazandı.

Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bir aydır kamuoyunun gündeminde olan başörtüsü tüzüğüne karşı mücadele eden öğretmenler, bu kez Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu’nun gerçekleştirdiği “ziyaret”le karşı karşıya kaldı.

Ziyaret sırasında öğretmenler, yaşananlara tepki olarak üçüncü ders saatinde uyarı eylemi gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu‘nun dün dayatma politikalara karşı eylem haklarını kullanan öğretmenlere baskı yapmak üzere Bekirpaşa Lisesi‘ne gönderildiğini duyurdu. İnanıroğlu’nun okula gelmesine Öğretmenlerin tepki gösterdiğini dile getiren Eylem, öğretmenlerin baskılara boyun eğmediğini ve eyleme gidildiğini söyledi

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada Eğitim Bakanlığı‘nın Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu’nu dün Bekirpaşa Lisesi’ne gönderdiğini belirterek, Bekirpaşa Lisesi’nde görevli öğretmenlerin dayatma politikalara karşı eylem hakkı kullanan öğretmenlere baskı yapmak için okula gönderilen İnanıroğlu’na tepki gösterdiğini söyledi.

İnanıroğlu’nun öğretmenlere baskı yapmak için okula gönderilmesi sonrasında Öğretmenlerin eyleme başladıklarını ifade eden Eylem, bu kişinin okulu terk etmesinden sonra eylemin kaldırıldığını belirtti.