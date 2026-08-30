Güney Kıbrıs’ta da dün kötü hava koşulları etkili oldu.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, fırtına, dolu yağışı, şiddetli rüzgar, su taşkınlığı gibi olayların yaşandığını yazdılar.

Kötü hava koşullarının tüm bölgeleri etkilediğini, elektrik dağıtımı konusunda sorunlar yaşandığını yazan gazete uçuşların da etkilendiğini, 11 uçuşun etkilenmesiyle yolcuların Larnaka Havalimanı yerine, Baf, Rodos ve Lübnan gibi destinasyonlarına yöneldiğini belirtti.

Gazete özellikle Lefkoşa’nın güney kısmında elektrik kesintileri yaşandığını, AİK ekiplerinin arızaları gidermek için gün boyu çaba gösterdiğini yazdı.

Kanlı Dere’nin taşması nedeniyle Lefkoşa sokaklarının da sularla dolduğunu yazan gazete vatandaşların sürekli bu konuda da uyarıldığını belirtti.

Habere göre dün ayrıca yıldırım çarpması da meydana geldi.

-İş insanı Mavropulos’un hayatını kaybetmesi

Alithia gazetesi ise Güney Kıbrıs’ta tanınmış iş insanı Dimis Mavropulos’un teknesinin Greko Burnu’ndaki “Ayion Anargiron” deniz bölgesinde alabora olması ve hayatını kaybetmesi haberine yer verdi.

Mavropulos’un bulunması için dün büyük bir operasyonun gerçekleştirildiğini yazan gazete kayalara vuran üç tekneden ikisinde yer alan başka 5 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Hareketsiz olarak bulunan Mavropulos’un, dalgıçlar tarafından teknesinden çıkarıldığını belirten gazete daha sonra helikopterle Limasol Hastanesine kaldırıldığını ancak burada öldüğünün tespit edildiğini yazdı.