Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarındaki yolcu gemisinde yaşanan kazada can kayıpları olduğunu söyledi.

Üstel, kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmek üzere Girne Limanı'na gitti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel burada yaptığı açıklamada, 258 yolcu, 8 mürettebat bulunan geminin Girne Limanı'na 7 kilometre açıkta alabora olduğunu söyledi.

Üstel, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer tüm imkanların seferber edilerek kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğünü açıkladı ve "Çok üzgünüz can kaybımız var, çok üzgünüz yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi an be an kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.