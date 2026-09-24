Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Aren Yumurtacıoğlu, Güney Kıbrıs Lefkoşa’da düzenlenen Tennis Europe Junior Tour U12 – Field Club G2 (Category 2) Uluslararası Tenis Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı.

12 yaş kategorisinde mücadele eden Aren Yumurtacıoğlu, çiftler kategorisinde partneriyle birlikte yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Gönyeli Tenis Kulübü yaptığı açıklamada, uluslararası bir organizasyonda kulübü başarıyla temsil eden sporcuları Aren Yumurtacıoğlu’nu, ailesini ve gelişiminde emeği bulunan tüm antrenör ekibini tebrik ederken sporcularına bundan sonraki ulusal ve uluslararası turnuvalarında başarılar dilendi..