TUBORG Darts Süper Lig’inde 12’nci hafta maçları pazartesi akşamı oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Namağlup lider konumunda olan Minareliköy Spor Kulübü deplasmanda Fota Darts Derneği ile karşılaştı. Gecenin en çekişmeli maçı oynandı. Minareliköy’ün zorlandığı maçı 9-7 galip ayrılmasını bilerek namağlup şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Gecenin en farklı skoru Gönyeli Darts Birliği ile Gönyeli Spor Kulübü arasında yaşandı. Karşılaşmadan Gönyeli Darts Birliği 15-1 gibi bir fark ile maçı kazanırken,gece de tam 6 adet en yüksek sayı olan 180 atıldı. Mustafa Behlül ve Hasan Bozbeyli 2 kez, James Anthony Stones ve Avşin Kanatlı birer kez attığı maçta Hasan Bozbeyli süperlig haftanın oyuncusu olmaya layik görüldü.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise Beyarmudu Belediyesi ile Alsancak Yeşilova Spor Kulübü karşılaştı. Beyarmudu Belediyesinde öğrenimi yurt dışında yapan tecrübeli genç oyuncu Cemal Kozansoy’unda oynadığı karşılaşmayı Beyarmudu Belediyesi 10-6 kazanarak ligde rahat bir nefes alırken Alsancak Belediyesini düşme potasına attı. Alt sıralarda Sonucu merakla beklenen gecenin son maçında ise Güzelyurt Darts Birliği deplasmanda Cihangir Spor Kulübünü 10-6 yenerek ateşe attı. Karşılaşmada Akın Aşıkcan ve Alkan Caner birer kez 180 atarak geceye damga vurdular.