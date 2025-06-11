Yusuf Karayusufoğlu

Uluslararası Masa tenisi Federasyonu (ITTF)tarafından Sırbistan'ın Belgrad şehrinde 16-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek “Avrupa Masterler masa tenisi Turnuvası”na KKTC'li masa tenisciler de katılıyorlar. Fadıl Olguner, Değer Baysal, Hurey Cambaz ile Tümay Erol’dan oluşan KKTC masa tenisçileri Avrupa Şampiyonasında yabancı sporcular ile mücadele edecek.

OLGUNER'İN RAKİBİ SON AVRUPA ŞAMPİYONU

Şampiyonanın kuraları ise geçtiğimiz Pazar günü çekildi. İlginç bir tesadüf olarak sporcumuz Olguner ilk turun ilk maçında son Avrupa Şampiyonu ile eşleşti.

Fadıl Olguner bu konuda şöyle konuştu: “Hedefimiz Türkiye’de ve Avrupa’da yapılan veteran masa tenisi turnuvalarına katılıp, dünya sporcularıyla ilişki kurmak ve KKTC’yi temsil etmektir. Türkiye’de hepimiz defalarca ilk üç içine girdik ve giriyoruz. Hurey ve Tümay hem Türkiye’de hem de İngiltere’de başarılı oluyorlar. Avrupa şampiyonasında rakibim çok güçlü ancak teslim olmak yok. Kendime ve raketime güveniyorum.”