Girne-Taşucu seferini yapan FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın yankıları Güney Kıbrıs’ta da sürüyor.

Alithia ve diğer gazeteler, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kayıp olan 20 kişiye dair umutların ise azaldığını yazdı.

Gazete: “20 Kayıp İçin Umutlar Tükeniyor – Girne Açıklarında 8 Doğrulanmış Ölüm, Gerçekleşen Gemi Kazasının Boyutları Araştırılıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, kazada hayatını kaybeden 8 kişi ile kayıp olan 20 kişinin isimlerinin açıklandığını yazdı.

Kayıp olan 20 kişiden hala haber alınamadığını, ailelerin üzüntülü bekleyişlerinin devam ettiğini vurgulayan gazete, kayıp kişilerin fotoğraflarına da haberinde yer verdi.

- Stelios Vakfı’nın yardım açıklaması

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum iş insanı Sir Stelios Haciyoannu’nun kazazedelere, yakınlarını kaybedenlere ve kayıp yakınlarına ithafen üzüntülerini dile getiren bir mesaj yayımladığını belirterek Stelios Vakfı’nın ise kazazede ve yakınlarına 260 bin euro maddi yardım yapma kararı aldığını aktardı.

Vakfın kazada hayatlarını kaybettikleri doğrulanan kişilerin birinci derece yakınlarına banka hesapları aracılığıyla 10 biner euro ödeme yapacağı belirtilen haberde, kazada hayatını kaybedenlerin veya kayıpların yakınlarının başvuru sürecini vakfın internet sitesinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Deniz Faciasında Keder ve Üzüntü – Ölüm Gemisi Pek Çok Kez Bayrak Değiştirmiş – Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Soruları Cevapsız – Kazadan Sonra Acı Öfke ve Yanıt Bekleyen Sorular – 7 Tutuklama Emri” başlıkları altında çok geniş şekilde yansıttı.

Gazete, PEO-Dev-İş sendikalarının 1 Eylül Barış Günü etkinliğinin kaza sebebiyle iptal edildiğini belirtirken AKEL’den dün yapılan açıklamada ise olaydan duyulan üzüntünün dile getirildiğini aktardı.

AKEL’in açıklamasında “en içten başsağlığı dilekleri” ifade edilirken Rum hükümetinin UNFICYP aracılığıyla yardım önermesinin de doğru bir hareket olduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Girne’deki Kazaya Dair Onlarca Soru – Katamaranın En Son Denetimi ve Eski Kazası İnceleme Altında”.

Politis: “Sorumluları ve Kayıpları Arıyorlar – Bekleyiş, Öfke ve Sarsıcı Şikayetler – Trajediler Karşısında Da Derin Bölünmüşlük – Kaza Konusunda Cevaplar Deniz Dibinde”.