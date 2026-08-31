Girne açıklarında dün sabah saatlerinde meydana gelen gemi kazası Rum basınında da geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Girne Açıklarında Deniz Trajedisi – En Az 8 Ölü – 17 Kaybı Bulma Mücadelesi – “Filo Jet” Firmasının Gemisi Yaklaşık 514 Metre Derine Battı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yerdiği haberinde, Girne açıklarında meydana gelen kazayı okuyucusuna aktardı.

Kazada şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kaybın ise aranmasının devam ettiğini aktaran gazete, kazanın oluş şekline dair iddialar ve görgü tanıklarının KKTC basınına yansıyan ifadelerine de geniş şekilde yer verdi.

- Güney Kıbrıs’tan yardım teklifi

Gazete haberinin devamında ise, Rum “Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin” dün saat 12.13’te “Filo Jet” gemisinden yardım çağrısı aldığını, BM Barış Gücü ve yetkili iki toplumlu teknik komite aracılığıyla yardım teklifinde bulunduğunu yazdı.

Kıbrıs Türk tarafından “şu an için yardıma ihtiyaç olmadığı” yanıtının alındığını iddia eden gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in ise yaptığı açıklamada “duyduğu derin üzüntüyü” dile getirdiğini de vurguladı.

Letimbiotis’in hem Türkçe hem de Yunanca yayımladığı mesajında “arama kurtarma çalışmalarına katkı koymaya hazır olduklarını” dile getirdi.

DİSİ’den de dün bir açıklama geldi.

Açıklamada, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken kayıpların sağ salim bulunması dileği de ifade edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar.

Haravgi: “Girne Açıklarında Hayatını Kaybedenler, Kayıplar ve Arama Kurtarma Mücadelesiyle Trajedi”.

Fileleftheros: “İnsanlar Boğulurken Yardıma Hayır Dediler”.

Alithia: “Girne Açıklarında Dün Geminin Batması Sonucu Trajedi – 8 Ölü Tespit Edildi – 18 Kayıp Aranıyor”.