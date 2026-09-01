Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu bir çiftin okulların kapalı olmasını fırsat bilerek Lefkoşa Rum kesimindeki bir ortaokulda yaşadığı tespit edildi.

Çiftin kim olduğunun ve uyruklarının henüz tespit edilemediğini yazan Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahısların okuldaki alarm kablosunu yakarak tahrip ettiklerini ve okul ofisinin penceresinin kilidini kırarak girip çıktıklarını yazdı.

Ofis içerisinde çiftin burada kaldığını gösteren bir şilte de tespit edildiğini kaydeden gazete, çiftin okula giden temizlik görevlileri tarafından içerde tespit edildiklerini ve görevlilerin durumu polise bildirdiğini belirtti.

Haberde çiftin bu olay üzerine bir bilgisayar ekranını alarak kaçtığı kaydedildi.