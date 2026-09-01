Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin 9 Eylül’e ertelenmesiyle ilgili haberler Rum basınında da yer aldı.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, liderler görüşmesi konusunda açıklama yaptı.

Alithia gazetesi, liderler görüşmesinin ertelenmesinin, Girne’deki gemi faciası nedeniyle Kıbrıs Türk tarafınca talep edildiğini yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konu hakkında yaptığı açıklamada iki lider arasındaki görüşmenin 9 Eylül’de, saat 10.30’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Gazete haberinde dün yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Rum müzakereci Menelaos Menelau arasındaki görüşmenin de ertelendiğini yazdı.