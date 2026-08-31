Eski Başsavcı Yardımcısı ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarından Lukis Lukaidis’in, hakkındaki suçlama nedeniyle davasının, Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi Lukaidis’in, 14 Eylül’de Limasol Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davasının, ölen bir şahsın taşınmaz malının istimlak edilmesine yönelik 177 bin 108 bin euro değerinde tazminatıyla ilgili olduğunu yazdı.

Ölen bir şahsa ait Limasol’da bulunan taşınmaz malın Limasol Belediyesi tarafından istimlak edildiğini, Lukaidis’in avukatlık kimliğiyle ilgili davayı yürüttüğünü yazan gazete, Lukaidis’in, 2014 ve 2015 yıllarında belediyeden tazminat olarak 177 bin 108 euro almayı sağladığını belirtti.

Gazete, ancak ölen şahsa ait taşınmaz malın kullanım hakkını elinde bulunduran kişinin, tahsil edilen tazminat miktarının, kendi hesabına yatırılmadığı konusunda şikayette bulunması üzerine olayın araştırılmaya başlandığını yazdı.

Habere göre Lukaidis, 16 Temmuz 2025 tarihli mektubunda, araştırma yapması ve uzun zaman geçmesinin ardından belirli miktarda, avukatlık ve mahkeme masrafları haricinde, borçlu olduğunu, ayrıca bahse konu parayı tahsil ettikten sonra ilgili taşınmaz malın kullanıcısını bulmak için çaba gösterdiğini ancak kendisine ulaşamadığını, bu nedenle ilgili parayı hesabına yatırdığını belirtti.

Lukaidis, ayrıca bu miktarda paraya sahip olmadığını, parayı belirli taksitlerle ödeme önerisinde de bulundu.

Gazete, haberinde ayrıca Lukaidis’in 2018 yılında da yargıya müdahale etmekle yargılandığını anımsattı.