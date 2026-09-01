Güney Kıbrıs’ta denizcilik mahkemesi kurulmasına ilişkin yasanın oylanmasının ardından 4 yıl sonra yargıç atandığı ve mahkemenin ekim ayında faaliyet göstermeye başlayacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, denizcilik mahkemesinin ticaret mahkemesiyle birlikte kurulmasına 2022 yılındaki büyük adalet reformu esnasında karar verildiğini yazdı.

Gerek uygun yer bulunamaması gerekse yargıçların atanamamasının iki yeni mahkemeyi kâğıt üstünde bıraktığını kaydeden gazete, kısa süre önce denizcilik mahkemesinde görev yapacak yargıcın atandığını belirtti.

Haberde denizcilik mahkemesinin 5 Ekim’den itibaren faaliyet göstermeye hazır olacağı belirtilirken, ticari mahkemenin ne zaman faaliyete geçeceğinin ise henüz bilinmediği belirtildi.