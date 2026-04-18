Amerikalı İsrail destekçisi Michael Rubin, diğer birçok İsrailli araştırmacı gibi kamuoyunu yanıltan içerikte yazılar yazmaya devam ederken Türkiye'ye yönelik tehdit dolu söylemlerini sürdürüyor.

1967 yılında İsrail’in 6 günde mağlup ettiği Mısır'daki savaşın aynısını Türkiye’de de gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Rubin, İsrailli yetkililere akıl verdi.

Türkiye’nin Karabağ’daki zaferinin aynısını İsrail’e de yapabileceğinden endişelenen Rubin, Türkiye’nin Hamas ve Hizbullah ile bağlantısı olduğu iddialarını gerekçe göstererek Türkiye’ye saldırı bahanesi oluşturdu.

Rubin ayrıca Türkiye’nin İHA fabrikalarındaki üretimlerin İsrail savunmasını alt edebilecek düzeyde olduğu bu durumun İsrail için bir güvenlik tehdidine neden olduğunu belirterek, “Türkiye'nin İran'ın nükleer silah yeteneğine ulaşma yolunu izleme olasılığı da giderek artıyor” dedi.

İsrailli liderlere akıl vermeye kalkan Rubin, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik söylemlerini hayat geçirebileceğini bu nedenle KKTC'deki F-16’ların konuşlandırılmasının tehlike oluşturduğunu, ABD’nin bu konuya sessiz kalmasının ise Türkiye’yi rahatlatabileceği yanılgısına kapılabileceğini ifade ederek, "Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a F-16 konuşlandırmasının ardından ABD'nin hareketsiz kalması , Türk liderin her şeyden sıyrılabileceğine inanmasını daha da güçlendiriyor" dedi.

Beyaz Saray’a da Türkiye’ye karşı önlem almaları çağrısında bulunan Rubin, “Beyaz Saray, bundan sonra ne olabileceği konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmamalı” dedi.

"TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ODAK OPERASYONU BAŞLATILMALI"

1967’de Mısır’a düzenlenen Odak Operasyonunun 2026 versiyonunun Türkiye için düzenlenmesi gerektiğini, asıl gerekçe olarak ise Türkiye’nin savunma sanayindeki güçlü yükselişine karşı bir önlem alınması gerektiğini belirten Rubin, “Basitçe söylemek gerekirse, İsrail Türkiye'nin hava gücü, donanması ve askeri-sanayi tesislerinin Yahudi devletinin varlığına tehdit oluşturduğundan endişe ediyorsa, İsrail'in bu tehdidi önlemek için yeni bir Odak Operasyonu başlatmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. 1967'deki Nasır ordusu, bugünkü Erdoğan'ın ordusuna eşdeğerdi; büyük ama abartılmıştı.” dedi.

Türkiye’ye karşı olası bir saldırı olması halinde İsrail Hava Kuvvetlerinin saldırıları Erdoğan’ın yurtdışı ziyaretleri sırasında yapması gerektiğini belirten Rubin, Türkiye’ye yönelik alçak planlarına devam ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı hedef aldı.

Rubin, “İsrail Hava Kuvvetleri operasyonlarını Erdoğan'ın ara sıra yaptığı yurtdışı ziyaretlerinden birine denk gelecek şekilde planlamalıdır. Erdoğan, eski istihbarat şefi Hakan Fidan ve halefi İbrahim Kalın gibi ikinci kademe liderlere güveniyor, ancak bunlar müttefik oldukları kadar rakipleridir de. Birine veya her ikisine birden saldırmak, oluşan boşluğu daha da derinleştirecektir” dedi.

Rubin İsrailli müttefiklerine savaş taktikleri vererek; "İsrail daha sonra Kuzey Kıbrıs, İncirlik, İzmir, Diyarbakır ve diğer yarım düzine şehirdeki üslerde bulunan Türk F-16'larına ve diğer uçaklarına saldırabilir . İsrail savaş uçaklarının muhtemelen işgal altındaki Hatay'da bulunan Türk Deniz Kuvvetleri'nin ana üssü Gölcük'ün yanı sıra Aksaz, Foça ve İskenderun'u da hedef alması gerekecektir .

Türkiye'nin müdahalesini ve toparlanmasını engellemek için İsrail, Türkiye'nin silahlarının çoğunu ürettiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( TUSAŞ ) fabrikalarını da hedef almalıdır. Bayraktar TB2 ve Akıncı füzelerinin üretimindeki rolü nedeniyle Baykar'ın genel merkezi, personeli ve fabrikalarının da hedef alınması muhtemeldir. Ankara merkezli BMS Savunma, gözetleme dronları üretiyor ve olası bir hedef olabilir. Türk radar ve uçaksavar sistemlerinin ilk dakikalarda etkisiz hale getirilmesi muhtemeldir." dedi.

Bir NATO üyesi ülkeye saldırılması durumunda diğer NATO üyesi ülkelerin saldırıya karşı savunmaya geçmesi ilkesinin yer aldığı NATO’nun 5. Maddesinin ise herhangi bir üye ülkenin maddeyi kabul etmemesi durumunda Türkiye’ye NATO'dan destek verilemeyeceğini belirten Rubin, "NATO, fikir birliği ilkesine göre çalıştığı için, teorik olarak herhangi bir NATO üyesi, 5. Madde'nin uygulanmasını engelleyebilir; bu da uzun zamandır NATO fikir birliğini engellemek için tehditleri maddi ve diplomatik avantaj sağlamak amacıyla kullanan Türkiye'ye karşı durumu tersine çevirebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İsrail arasında savaşın kaçınılmaz olduğunu belirten Rubin, "Kudüs'ün saldırının zamanlamasını belirleyebilmesi ve kendisini en avantajlı konuma getirebilmesi için önleyici müdahaleler giderek daha gerekli hale gelecektir. Mısır'ın aksine Türkiye'nin İsrail ile sınır komşusu olmaması ve uluslararası toplumun sükuneti arayacağı göz önüne alındığında, İsrail de geleneksel Arap devlet stratejisini tekrarlayarak önce saldırıp sonra ateşkes isteyebilir. Böyle bir durumda, ABD Donanması sükuneti sağlamak için Doğu Akdeniz'e konuşlanabilir" dedi.