Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Ankara’da temaslarda bulundu. Dinçyürek bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sağlık alanında sürdürülen mevcut çalışmaların geldiği nokta ele alınırken, ikili anlaşmaların güncellenmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak irade ortaya kondu.

Görüşmede, sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınması ve toplum sağlığının güçlendirilmesi adına iş birliğinin artırılarak devam edeceği mesajı verildi.