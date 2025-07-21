KKTC Voleybol Federasyonu, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'na bu sabah nezaket ziyaretinde bulundu.

Nezaket ziyareti esnasında Başkan Enver Kaya, Asbaşkan Buran Atakan, Yönetim Kurulu üyesi Devrim Alibaba da hazır bulundu.

Başkan Kaya özellikle son dönemlerde voleybolun yoğun faaliyet programlarının uygulanması esnasında, yurt dışı temas ulaşımı, tesis tadilatı ve diğer sorunların giderilmesi yönünde , Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu 'na Voleybolumuza karşı göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyet ve teşekkürlerini dile getirdi.

Kaya ziyaret sırasında ayrıca Federasyon adına bir anı plaketini Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ' na takdim etti.