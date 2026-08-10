Mehmetçik Üzüm Festivali programında yer alan sportif faaliyetlerin beşinci ve son organizasyon olan Amatör Plaj Voleybol turnuvası oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajında 08-09 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında iki gün boyunca oynanan 2 ön eleme maçı 16 karşılaşma toplamda 18 karşılaşma sonunda şampiyon belli oldu.

64. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde sportif faaliyetler içerisinde Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde tek kategoride gerçekleştirilen Amatör Plaj Voleybol turnuvasında 18 takım olmak üzere 72 sporcu mücadele etti. Sporcuların amatör olarak mücadele ettiği Amatör Plaj Voleybol turnuvasında 16 maçın oynandığı Çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı. Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün 8 maç oynanarak çeyrek finale yükselen takımlar belirlendi.

FİNAL YOLCULUĞU

Amatör Plaj Voleybol turnuvası çeyrek final maçlarında Ahbabs (Okan Helvacı-Hilmi Tekoğlu-Gökhan Varol-Erdi), No Chance (Eray Çoban, İbrahim Kahyaoğlu, Fırat Kızıltunçlar, Hanife Kahyaoğlu), Yıllanmış Şarap (Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, Fatih Kılıç, Veli Kılıç), 80’ler (Hasan Duman, Mehmet Demiray, Hüsniye Demiray, Ali) rakiplerini mağlup ederek Yarı Finale yükseldi.

YARI FİNAL

Amatör Plaj Voleybol turnuvası yarı final maçlarında Ahbabs (Okan Helvacı-Hilmi Tekoğlu-Gökhan Varol-Erdi) rakipleri 80’ler (Hasan Duman, Mehmet Demiray, Hüsniye Demiray, Ali) 2-0, No Chance (Eray Çoban, İbrahim Kahyaoğlu, Fırat Kızıltunçlar, Hanife Kahyaoğlu) rakipleri Yıllanmış Şarap (Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, Fatih Kılıç, Veli Kılıç) 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

ÜÇÜNCÜLÜK

Amatör Plaj Voleybol turnuvası üçüncülük maçında Yıllanmış Şarap (Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, Fatih, Veli) rakipleri Yıllanmış Şarap (Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, Fatih Kılıç, Veli Kılıç) rakipleri 80’ler (Hasan Duman, Mehmet Demiray, Hüsniye Demiray, Ali) 2-0 mağlup ederek turnuva üçüncüsü oldu.

FİNAL

Amatör Plaj Voleybol turnuvası final maçlarında Ahbabs (Okan Helvacı-Hilmi Tekoğlu-Gökhan Varol-Erdi) rakipleri No Chance (Eray Çoban, İbrahim Kahyaoğlu, Fırat Kızıltunçlar, Hanife Kahyaoğlu) 2-0 mağlup ederek Amatör Plaj Voleybol turnuvası şampiyonu oldu.

EN İYİLER

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında bu yıl ikinci kez en değerli sporcular da seçildi. Organizasyon komitesi turnuvanın en değerli kadın oyuncusu Hanife Kahyaoğlu, en değerli erkek oyuncu Hilmi Tekoğlu, en iyi sayı (röveşata) ise Tuğrul Kılıç seçildi.

ÖDÜL TÖRENİ

Amatör Plaj Voleybol turnuvası final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara, en iyilere kupa ve madalyaları Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Meclis Üyesi Alparslan Kılıç tarafından veridi.

Amatör Plaj Voleybol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

Sıralama

1. Ahbabs (Okan Helvacı-Hilmi Tekoğlu-Gökhan Varol-Erdi)

2. No Chance (Eray Çoban, İbrahim Kahyaoğlu, Fırat Kızıltunçlar, Hanife Kahyaoğlu)

3. Yıllanmış Şarap (Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, Fatih Kılıç, Veli Kılıç)

En İyiler

En Değerli Kadın Hanife Kahyaoğlu

En Değerli Erkek Hilmi Tekoğlu

En İyi Sayı Tuğrul Kılıç