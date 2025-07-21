3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 7. Gün karşılaşmalarına oynanacak olan 16 müsabaka ile devam edilecek.

7. Gün programı bugün saat 18.00 de Osman Çetintaş Büyük Bayanlar kategorisinde Çeyrek Final karşılaşmaları ile başlayacak. Bu karşılaşmaların tamamlanmasının ardından tüm kategorilerde Yarı Final müsabakaları oynanacak ve kategorilerinde Finale yükselen takımlar belli olacak.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 24 Temmuz Perşembe akşamı oynanacak olan tüm kategorilerin 3. lük ve Final karşılaşmaları ile tamamlanacak.