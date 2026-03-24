Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig’de mücadele eden KKTC Vakıflar, önemli bir galibiyete imza attı. Temsilcimiz, sahasında konuk ettiği Pendik Belediyesi’ni 66-42’lik skorla mağlup ederek haftayı farklı bir zaferle kapattı.

Karşılaşmaya etkili başlayan KKTC Vakıflar, ilk periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Hem savunmada disiplinli hem de hücumda üretken bir performans ortaya koyan ekip, devreye de rahat bir üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen temsilcimiz, rakibine geri dönüş şansı tanımadı. Farkı koruyan ve son bölümlerde daha da açan KKTC Vakıflar, parkeden 66-42 galip ayrılarak hanesine önemli bir galibiyet yazdırdı.