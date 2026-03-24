Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu akşam Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti. Bakan Amcaoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi ve Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavuoğlu eşlik etti.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda, Bakan Amcaoğlu’na Ortadoğu’daki savaştan kaynaklı kriz ortamında sanayicinin yaşadığı sorunlar anlatıldı ve hükümetten beklentiler iletildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda sanayicinin yaşadığı sorunları dinleyen ve talep edilenleri not alan Amcaoğlu, bunları Bakanlar Kuruluna taşıyacağını söyledi.