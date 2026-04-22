KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kılıf & Kılıf Pro Lig’de 12. hafta mücadelesinde oynanan karşılaşmada Akdeniz Spor Birliği, Çetinkaya karşısında 84-47’lik farklı bir galibiyet elde etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Akdeniz Spor Birliği, ilk periyotta kurduğu üstünlükle 22-9 öne geçti. Katrell Henry Lee Raimey’nin etkili performansı dikkat çekerken, Çetinkaya’da Nasse Yapo I.E. Joel’in çabası farkı kapatmaya yetmedi.

İkinci periyotta Çetinkaya’nın direnci artsa da Akdeniz Spor Birliği devreye 35-27 önde girdi. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Akdeniz Spor Birliği, 23-7’lik seriyle farkı açarak skoru 58-34’e taşıdı. Bu bölümde Tquavion Terez King ve Fuat Çağdal’ın katkısı öne çıktı.

Akdeniz ve China Bazaar Ada’dan farklı galibiyetler
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Akdeniz Spor Birliği, 26-13’lük skorla maçı 84-47 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Kyle Wilson Alcy’nin 13 sayı ve 20 ribaundluk performansı ise maçın en dikkat çeken istatistiklerinden biri oldu.