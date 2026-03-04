Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Kış Kupası, farklı yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarla tenis severlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. KKTF kortlarında gerçekleştirilen turnuvada genç sporcular ile tecrübeli tenisçiler kortta kıyasıya mücadele ediyor.

Turnuvada özellikle altyapı kategorilerinde oynanan maçlar büyük ilgi görürken, senyör kategorisindeki karşılaşmalar da izleyenlere kaliteli tenis sunuyor.

12 Yaş Kızlar Kategorisi – Çeyrek Final Sonuçları

12 yaş kızlar kategorisinde oynanan çeyrek final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Bazı maçlar net skorlarla sonuçlanırken, bazı mücadeleler tie-break setine kadar uzadı.

Çağer Emine Günser, Melin Akçın’ı 6/0, 6/2 mağlup etti.

Yağmur Akı ile Erin Tüzünkan arasındaki zorlu mücadeleyi Erin Tüzünkan 4/6, 6/1, 10/5 kazandı.

Liz Başman, Sena Dilara Tüzmen karşısında 6/2, 6/0 ile galip geldi.

Era Meta, Mania Bagheri karşısında geri dönüş yaparak 1/6, 7/6, 10/5 ile yarı finale yükseldi.

12 Yaş Erkekler Kategorisi – Çeyrek Final Sonuçları

12 yaş erkekler kategorisinde bazı sporcular rakiplerine karşı üstün performans sergileyerek yarı finale adını yazdırdı.

Cenk May, Amir Aliyev’i 6/0, 6/0 mağlup etti.

Aren Yumurtacıoğlu, Karan Karakaşlı karşısında 6/1, 6/2 kazandı.

Daria Damırchi, Deniz Irmaklı’yı 6/1, 6/0 ile geçti.

Sarp Astan, Kerem Behlül karşısında 7/5, 6/3 galip geldi.

16 Yaş Erkekler Kategorisi – Çeyrek Final Sonuçları

16 yaş erkekler kategorisinde oynanan maçlarda da heyecan üst seviyedeydi ve yarı final biletleri sahiplerini buldu.

Deniz Hüseyin Önen, Arel Şahin’i 6/1, 6/1 ile geçti.

Hasan Aras Duman, Devin Bedevi karşısında 6/3, 6/0 kazandı.

Asım Aras Astan, Yiğit Murat Kul’u 6/0, 6/0 ile mağlup etti.

Toprak Ata Candan, Deniz Varoğlu karşısında 7/5, 6/4 galip geldi.

Senyör Tek Kadınlar – Yarı Final

Senyör kadınlar kategorisinde oynanan yarı final mücadelesinde Lal Sargun, Natasha Helena Karabulut karşısında üstün bir oyun ortaya koydu.

Lal Sargun, Natasha Helena Karabulut’u 6/1, 6/2 mağlup ederek finale yükseldi.

Senyör Çift Erkekler Sonuçları

Senyör çift erkekler kategorisinde tecrübeli sporcuların mücadele ettiği karşılaşmalar izleyenlerden tam not aldı.

Mehmet Emin Yüksel / Hasan Burgaç, Hüseyin Çocuk / Halit Karagöz ikilisini 6/3, 6/4 mağlup etti.

Metin Poslu / Emre Debreli, Vitali Andreyeu / Aleksei Poliakov karşısında 6/1, 6/2 galip geldi.

Turnuva, farklı kategorilerde oynanacak yeni karşılaşmalarla önümüzdeki günlerde de heyecanını sürdürmeye devam edecek. Tenis severlerin yoğun ilgi gösterdiği Ekrem Yeşilada Kış Kupası’nda sporcular finale yükselmek için kortta mücadele etmeyi sürdürüyor.