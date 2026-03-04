Liverpool taraftarlarını üzdü.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında beklenmedik bir yenilgi aldı.

Kırmızı beyazlı ekip son sıradaki Wolverhampton Wanderers'a deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Liverpool maç boyunca üstün taraf olmasına rağmen, ev sahibi takım ilk şutunda 78'inci dakikada Rodrigo Gomes ile 1-0 öne geçti.

Kırmızılar bu golden 5 dakika sonra Muhammed Salah'la skorda dengeyi sağladı. Mısırlı yıldız böylece 1 Kasım 2025 tarihinden bu yana Premier Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Wolverhampton Wanderers 90+4'te Andre'nin kaydettiği golle, güçlü rakibi karşısında sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool 3 maç sonra ilk kez puan kaybederken, Wolverhampton Wanderers son 10 haftada 2'nci galibiyetini aldı.

Premier Lig'de geçen sezonun şampiyonu Liverpool bu sezon lider Arsenal'ın 16 puan gerisinde bulunuyor.

Zayıf rakibi karşısında aldığı yenilgiyle morali bozulan İngiliz ekibi, 10 Mart'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maçın rövanşı 18 Mart'ta Liverpool'da oynanacak.