Shakhtar Donetsk’in UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile oynayacağı maçın adresi netleşti. Teknik direktör Arda Turan’ın rövanş karşılaşmasını Türkiye’de oynama talebi ise karşılık bulmadı.

Ukrayna temsilcisi, son 16 turunda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşmesinin ardından ev sahibi statüsünde oynayacağı rövanş maçının Türkiye’de yapılması için girişimde bulunmuştu. Arda Turan, karşılaşmayı Göztepe’nin Gürsel Aksel Stadı’nda oynamak istediklerini açıklamıştı. Ancak UEFA'nın kararı farklı oldu.

Shakhtar Donetsk kulübü, Lech Poznan ile ev sahibi olarak oynayacağı rövanş maçının Polonya’da gerçekleştirileceğini resmen duyurdu.

Böylece Arda Turan’ın Türkiye’de oynama isteği hayata geçmedi.

Konferans Ligi son 16 turunda iki takım arasındaki ilk karşılaşma 12 Mart’ta Poznan'ın ev sahipliğinda oynanacak.

Rövanş mücadelesi ise 19 Mart’ta Shakhtar’ın ev sahipliğinde, ancak yine Polonya’da yapılacak.