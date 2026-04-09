KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen TESKA Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası yarı final karşılaşmaları, Girne’de bulunan Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarla tamamlandı. Oynanan karşılaşmalar sonucunda finale yükselen takımlar L. Gençler Birliği ve Soyer Altınbaş Kıbrıs oldu.

CAESAR LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ FİNALE YÜKSELDİ

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 66-63’lük skorla kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliği adına Temur Rustamov 17 sayıyla öne çıkarken, Penka I. Valere kaydettiği double-double performans ile galibiyete önemli katkı sağladı.

SOYER ALTINBAŞ KIBRIS’TAN GERİ DÖNÜŞ

Günün ikinci yarı final karşılaşmasında Soyer Altınbaş Kıbrıs ile China Bazaar Ada karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Soyer Altınbaş Kıbrıs, son periyotta ortaya koyduğu etkili oyunla rakibini 68-64 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmada Uche Emanuel Nweke 14 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaparken, Diop Abdul İbrahim de kritik katkılarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

FİNALDE BÜYÜK HEYECAN

Bu sonuçların ardından TESKA Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nda final eşleşmesi: L. Gençler Birliği – Soyer Altınbaş Kıbrıs

Final müsabakasının tarih ve saat bilgisi ilerleyen günlerde KKTC Basketbol Federasyonu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.