Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yıllardır başarıyla temsil eden Erbulut Cimnastik Kulübü, 22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek olan 2026 Artistik Cimnastik Kulüpler Arası 19 Mayıs Gençlik Kupası Türkiye Şampiyonası için Eskişehir’e gitti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilecek şampiyonada; Minik A, Minik B ve Küçükler kız-erkek kategorilerinde yaklaşık 38 kulüpten 450 sporcu mücadele edecek. Erbulut Cimnastik Kulübü ise 48 kişilik kafilesiyle bu büyük organizasyonda yer alacak.

KKTC’den son 5 yıldır turnuvaya katılan tek kulüp olma özelliğini taşıyan Erbulut Cimnastik Kulübü, genç sporcularıyla başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.

Kulüp antrenörü Mustafa Erbulut yaptığı açıklamada:

“Amacımız, sporcularımızın önüne hedefler koyarak performans sporcusu sayımızı artırmak. Bu yarışmalar sayesinde KKTC’nin en çok performans sporcusuna sahip kulübü olarak yıllardır öncü olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.