Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Galatasaray Taraftar Derneği, Galatasaray Spor Kulübü’nün 25. Süper Lig şampiyonluğunu coşkulu bir etkinlikle kutladı. Lefkoşa’da Dereboyu Caddesi üzerinde düzenlenen kutlamalar, sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Galatasaray marşlarının çalındığı, meşalelerin yakıldığı ve bayrakların dalgalandığı etkinlikte büyük bir sevinç yaşandı. Taraftarlar, takımlarının elde ettiği tarihi başarıyı hep birlikte kutlarken, gece boyunca tezahüratlar ve şarkılarla caddeyi adeta sarı-kırmızıya boyadı.

Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, "25. şampiyonluk hepimize hayırlı olsun. Bu büyük gururu hep birlikte yaşamak çok güzel. Galatasaray camiası olarak bir kez daha tarih yazdık" dedi.